Путин подписал закон о ратификации протокола по налогам с Мальтой

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, вносящего изменения в российско-мальтийскую конвенцию об избежании двойного налогообложения. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Протокол предусматривает режим налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов по ставке в размере не более 15%. При этом документом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет применяться льготный режим в отношении доходов в виде дивидендов и процентов.

"Исключения распространяются на институциональные инвестиции. Также они предусмотрены для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года", - отмечалось в опубликованной ранее пояснительной записке.

В отношении таких доходов установлена ставка налога у источника в размере не более 5%. Пониженная ставка применяется исключительно в случае наличия фактического права на дивиденды у получателей дохода и статуса резидента одного из договаривающихся государств. В части процентных доходов к таким исключениям относятся долговые обязательства перед правительствами, центральными банками, пенсионными фондами и страховыми учреждениями, публичными компаниями обеих стран, а также банковские кредиты, долговые обязательства по обращающимся правительственным и корпоративным облигационным займам и еврооблигационным займам.

В начале октября Россия и Мальта подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов.

25 марта президент РФ Владимир Путин предложил повысить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж в офшорные юрисдикции, с 2% до 15%. Такая мера потребовала корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Глава государства поручил кабмину организовать такую работу. Путин предупредил, что Россия выйдет из подобных соглашений в одностороннем порядке, если заграничные партнеры не примут новые условия. Он пояснил, что начать следует с тех государств, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.