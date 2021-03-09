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Дефицит бюджета России за январь-февраль составил 645 млрд рублей

По данным Казначейства, доходы бюджета по состоянию на 1 марта составили 2,755 трлн рублей, а расходы - 3,4 трлн рублей

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета России за январь - февраль 2021 года составил 645 млрд рублей. Об этом говорится в материалах на сайте Казначейства.

По данным ведомства, доходы бюджета по состоянию на 1 марта составили 2,755 трлн рублей, а расходы - 3,4 трлн рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ по состоянию на 1 февраля, по данным Казначейства, составлял 185,57 млрд рублей.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, дефицит бюджета РФ в 2021 году сложится на уровне 2,75 трлн рублей.

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