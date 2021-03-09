ЦБ остановил операции некоторых клиентов брокеров во избежание манипулирования рынком

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Банк России предписал ряду брокеров и кредитных организаций приостановить торговые операции ряда клиентов, чтобы предупредить манипулирование рынком, говорится в сообщении регулятора.

В частности, предписания были направлены в Сбербанк, ВТБ, "Тинькофф банк", Альфа-банк, БКС, "Открытие брокер" и "Атон".

"Банком России в целях предупреждения нарушения запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", направлено предписание <…> о приостановлении совершения сделок и проведения операций на организованных торгах отдельным клиентам", - сказано в сообщениях ЦБ в отношении участников рынка.