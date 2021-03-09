Производители просят не приравнивать энергетическую утилизацию ТКО к переработке отходов

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российские производители товаров потребления, включая пищевую продукцию, просят правительство РФ не приравнивать энергетическую утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО) к переработке отходов. Об этом говорится в письме, которое ведущие ассоциации производителей товаров направили вице-премьеру РФ Виктории Абрамчено. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

По мнению представителей ассоциаций, раздельный сбор, сортировка и утилизация ТКО должны быть приоритетами при достижении стратегической задачи по общему сокращению объемов захоронения отходов в стране. "Это не только наиболее экологически безопасный, но и одновременно экономически эффективный подход к решению задачи. С учетом тенденции роста стоимости упаковочных материалов производство вторичного сырья может стать новым финансово перспективным видом деятельности со всеми кумулятивными преимуществами для российской экономики", - говорится в письме.

Такой подход, как указали авторы обращения, в полной мере отвечает наилучшим мировым практикам в сфере организации расширенной ответственности производителей (РОП). В связи с этим представители ассоциаций выразили обеспокоенность в связи с появившейся информацией о планах по использованию для финансирования строительства заводов по энергетической утилизации, в том числе средств экологического сбора, которые производители и импортеры продукции выплачивают в рамках исполнения РОП. "Мы предлагаем в схемах территориального обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, которые утверждены по всем субъектам Российской Федерации, отдавать приоритет мусороперерабатывающим комплексам и сводить к необходимому минимуму строительство заводов по термическому обезвреживанию отходов", - говорится в письме.

В нем также отмечается, что в настоящее время, по данным ОНФ, раздельный сбор отходов организован менее чем в половине регионов страны, еще менее развиты их сортировка и переработка. "Именно для развития этой инфраструктуры, по нашему мнению, нужно привлекать масштабные инвестиции и, в том числе использовать все средства экологического сбора", - подчеркивается в письме.

Под документом подписались главы ассоциации "Промышленность за экологию (РусПЭК)", Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки), Ассоциации производителей фирменных торговых марок ("Русбренд"), ассоциации "РусПРО", Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД", Союза стекольных предприятий, Ассоциации предприятий спортивной индустрии (АПСИ), Ассоциации производителей стеклянной тары (АПСТ), Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" и "Союзмолока".

Обсуждения в кабмине

В феврале заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко сообщила, что правительство не поддерживает существующий проект по строительству десятков заводов по сжиганию мусора и выработке ими электроэнергии, делая ставку на вторичную переработку. Заводы она называла "платиновыми".

Абрамченко и вице-премьер Александр Новак поручили ведомствам вместе с Минфином проанализировать финансовую модель нового инвестпроекта по строительству заводов и представить отчет в правительство. Затем в марте Минпромторг РФ выступил против финансирования мусоросжигающих заводов "дочки" Ростеха, генерирующих тепловую энергию, за счет договоров о предоставлении мощности, предлагая поддержать проект благодаря налоговым поступлениям и платежам экологического сбора.