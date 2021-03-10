En+ осуществила подачу электроэнергии на Тайшетский алюминиевый завод

ТАЙШЕТ (Иркутская область), 10 марта. /ТАСС/. Компания En+ Group осуществила первый запуск электроэнергии на Тайшетский алюминиевый завод, передает корреспондент ТАСС с церемонии энергозапуска.

"En+ Group сообщает о начале подачи напряжения с подстанции "Озерная" на закрытое распределительное устройство КПП Тайшетского алюминиевого завода", - говорится в сообщении компании.

Подача электроэнергии позволит начать процесс пусконаладочных работ на заводе, который планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. При этом подача мощности будет увеличена до 390 МВт в 2021 году и до 780 МВт в 2022 году.

"Предстоящий пуск Тайшетского завода, безусловно, послужит основой для развития экономики Иркутской области. И для нас важно, что Тайшетский алюминиевый завод будет обеспечен чистой энергией - энергией гидроэлектростанции. Инвестиции в проект за весь период строительства - порядка 13 млрд рублей", - добавил глава энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Русал" начал строительство Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области в 2006 году, но в 2009 году был вынужден заморозить проект. В 2016 году "Русал" предложил "Русгидро" стать соинвестором в проекте в качестве альтернативы строительства второй очереди Богучанского алюминиевого завода (им компании владеют паритетно - прим. ТАСС). Но в июне прошлого года стало известно, что "Русгидро" и "Русал" не пришли к единой позиции по строительству Тайшетского алюминиевого завода, "Русал" заявил о самостоятельной реализации проекта.

О компании

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в "Русале"). Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%) и банк ВТБ с долей 21,68% (7,35% голосующих акций).