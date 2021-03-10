"Сибур" может выплатить 28,69 млрд руб. дивидендов за 2020 год

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Сибура" рекомендовал акционерам утвердить решение о выплате дивидендов по итогам 2020 года в объеме 28,69 млрд рублей. Это следует из сообщения компании.

Таким образом, дивиденды будут выплачены из расчета 13,17 рубля на одну акцию.

При этом с учетом ранее выплаченных дивидендов по итогам первого полугодия 2020 года в размере 12,482 млрд руб. итоговая сумма дивидендов за прошлый год составит порядка 41,17 млрд руб., из расчета 18,9 руб. на одну обыкновенную акцию.

Общий объем дивидендов по итогам 2019 года составлял 34,333 млрд руб., из расчета 15,76 руб. на одну обыкновенную акцию.

Датой, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано установить 12-й день с даты принятия собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Общее собрание акционеров "Сибура" состоится 7 апреля в заочной форме. Датой, на которую составляется список акционеров для участия в общем собрании, определено 15 марта.

Изменения дивидендной политики

"Сибур" также внес изменения в дивидендную политику. Так, компания повысила минимальный размер дивидендных выплат до 50% с 35% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. Новая политика начнет применяться с 1 июля 2021 года.

"Новая дивидендная политика соответствует среднеотраслевым мировым показателям крупнейших нефтехимических компаний и отражает ожидаемое снижение долговой нагрузки компании вследствие успешного выхода "Запсибнефтехима" на проектные показатели мощности и начала реализации проекта Амурский ГХК в рамках совместного предприятия с китайской Sinopec. Новая дивидендная политика полностью соответствует планам "Сибура" по реализации и финансированию как текущей, так и будущей инвестиционной деятельности", - отметили в компании.

О компании

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ.

Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в более чем 90 странах мира.

Основным акционером компании является глава "Новатэка" Леонид Михельсон (48,5%), Геннадий Тимченко владеет 17%, Кирилл Шамалов - 3,9% акций компании. По 10% находятся в распоряжении Sinopec и Фонда Шелкового пути, 10,6% акций контролирует действующий и бывший менеджмент компании.