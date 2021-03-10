В МЭР прокомментировали идею строительства мусоросжигающих заводов за счет экосбора

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Предложение финансировать строительство мусоросжигающих заводов за счет платежей экологического сбора в рамках расширенной отвественности производителей (РОП) требует дополнительной проработки, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.

"Минэкономразвития России предлагает дополнительно проработать предложение Минпромторга, поскольку согласно Концепции совершенствования института РОП, утверждённой первым вице-премьером Викторией Абрамченко, расходование средств экологического сбора должно обеспечивать создание экономических условий и развитие инфраструктуры для раздельного накопления, сбора, обработки и утилизации отходов", - сообщили в Минэкономразвития.

В министерстве также подчеркивают, что основной целью института РОП является создание эффективной системы возврата вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот в рамках перехода к цикличной экономике.

Ранее Минпромторг РФ выступил против финансирования мусоросжигающих заводов "дочки" Ростеха, генерирующих тепловую энергию, за счет договоров о предоставлении мощности и предложил поддержать проект благодаря налоговым поступлениям и платежам экологического сбора.

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации бытовых отходов. Оператором проекта выступит Ростех в лице своей дочерней структуры "РТ-Инвест", Росатом станет технологическим партнером, финансировать проект будет ВЭБ.РФ, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ составляет около 200 млрд рублей.

В настоящее время "РТ-Инвест" ведет строительство пяти мусоросжигательных заводов: четырех в Подмосковье и одного в Татарстане. Совокупная мощность четырех заводов в Московской области составит 2,8 млн тонн отходов в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии.