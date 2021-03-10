Власти Москвы проработают дополнительные меры поддержки ресторанного бизнеса

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Дополнительные меры поддержки столичного ресторанного бизнеса прорабатываются властями Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия-24".

"Прорабатываем дополнительно с федеральным правительством возможные меры поддержки, в том числе изменения в части налогообложения данной отрасли, с тем, чтобы эту отрасль не просто поддержать в текущий момент, но и создать дополнительные стимулы по развитию и притоку инвестиций в сферу общественного питания", - сказал Ефимов.

Он добавил, что в ресторанном бизнесе наблюдается снижение выручки. До сих пор предприятия общественного питания не вышли на показатели прошлого года.

"Хотя все-таки к ним существенно приблизились относительного того периода времени прошлогоднего (конец весны - начало лета), когда были закрыты. Сейчас недобирают выручку в объеме где-то 15-20% относительно прошлого года. И те предприятия общественного питания, которые работали с минимальной маржинальностью, принимают решение о закрытии, хотя нельзя сказать, что это носит массовый характер. Мы массового закрытия ресторанов в городе на сегодняшний момент не видим", - сказал Ефимов.

По его словам, на сегодняшний момент на бирже труда в качестве безработных зарегистрировано чуть более 60 тыс. человек, уровень безработицы в Москве составляет 0,8%.