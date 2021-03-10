Госдума упростила в I чтении предоставление финотчетности разными видами организаций

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену обязанности организаций представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторские заключения о ней в адрес государственных органов.

Инициированный правительством проект закона подготовлен для дальнейшего упрощения требований к представлению организациями бухгалтерской (финансовой) отчетности в госорганы, завершения реализации концепции "одного окна" представления такой отчетности, говорится в пояснительной записке.

С 1 января 2020 года Федеральная налоговая служба (ФНС) России формирует и ведет общедоступный государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО). В него включается годовая бухгалтерская отчетность экономических субъектов, обязанных составлять ее, и аудиторские заключения о ней (в случаях, если такая отчетность подлежит обязательному аудиту). В ГИРБО не включается бухгалтерская отчетность организаций бюджетной сферы, Банка России, религиозных организаций, а также таких организаций, отчетность которых содержит сведения, отнесенные к гостайне.

ФНС России будет обеспечен свободный доступ всем заинтересованным лицам к информации, содержащейся в этом ресурсе, в том числе госорганам в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия. Все госорганы смогут получать бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторские заключения о ней из ГИРБО, начиная с отчетности за 2019 год.

Законопроектом предлагается внести в ряд федеральных законов изменения, предусматривающие отмену обязанности организаций представлять бухгалтерскую отчетность и аудиторские заключения о ней в адрес государственных органов и получение государственными органами этих документов из ГИРБО. Для отдельных организаций (некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, туроператоров, организаторов азартных игр) устанавливается срок проведения аудита их годовой бухгалтерской отчетности - этот срок определен исходя из срока представления этими организациями аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности в госорганы, установленного нормативными правовыми актами.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2022 года.