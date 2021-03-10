Новак: решение ОПЕК+ увеличит выручку России на 125 млрд рублей

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Решение ОПЕК+, которое позволило России увеличить добычу нефти опережающими темпами в феврале - марте на 60 тыс. баррелей в сутки и в апреле на 130 тыс. баррелей, позволит отрасли получить дополнительную выручку в размере 125 млрд рублей. Об этом сказал вице-премьер Александр Новак во время совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Опережающее восстановление добычи относительно графика ОПЕК+ позволит нам дополнительно реализовать около 3,5 млн тонн нефти, это дополнительно 130 тыс. баррелей в сутки [в апреле] и объемы февраля - марта, когда мы договорились о дополнительных 65 тыс. баррелей в сутки. Это позволит нам получить дополнительную выручку в отрасли в размере около 125 млрд рублей", - сказал Новак.

"Это дополнительные доходы для субъектов Российской Федерации, в российский бюджет. Они позволят нам загрузить нефтеперерабатывающие заводы во время растущего спроса на внутреннем рынке, это заказ для смежных отраслей", - добавил он.

По словам Новака, Россия на 45% восстановит свою добычу нефти в результате решения ОПЕК+ разрешить стране в апреле увеличить объем извлечения нефти на 130 тыс. баррелей в сутки.

"В результате этих договоренностей для России общее восстановление с начала действия соглашения ОПЕК+ составит 890 тыс. баррелей в сутки. Это 45% от максимального уровня (сокращения), который был в мае - июне прошлого года. То есть практически половину мы уже восстановим в апреле", - сказал он.

Страны ОПЕК+ в начале марта не стали смягчать требования к сокращению добычи нефти в апреле. Исключением стали Россия и Казахстан, которые смогут нарастить ее на 150 тыс. баррелей в сутки. Это решение участников соглашения привело к взлету котировок Brent.

Спрос на нефть

Страны ОПЕК+ могут выполнить цель соглашения по снижению запасов нефти до среднего пятилетнего значения уже в этом году. В настоящий момент дефицит на мировом рынке нефти составляет от 1 до 2 млн баррелей в сутки, заявил вице-премьер. "Мы ожидаем, что уже в этом году остатки снизятся до среднего пятилетнего значения", - сказал Новак. По его словам, запасы нефти - один из основных показателей, который показывает равновесие рынка.

"На сегодняшний день остатки снизились до 140 млн баррелей в сутки, если будет еще дефицит на уровне 1-2 млн баррелей в сутки, получается, [достижение цели ОПЕК+ займет] от 70 до 140 дней, когда мы достигнем среднего пятилетнего значения. Тогда будет считаться, что рынок сбалансирован и не нужно будет сохранять дефицит", - резюмировал вице-премьер.

По его словам, Россия ожидает, что в 2021 году мировой спрос на нефть восстановится на 5,5 млн баррелей в сутки, полностью он вернется на докризисные уровни в 2022 году.

"В этом году мы ожидаем, что общее восстановление спроса будет около 5,5 млн баррелей в сутки. Окончательное восстановление спроса до докризисного ожидается в 2022 году", - отметил Новак.

"В настоящее время рынок находится в более стабильной ситуации, в том числе благодаря сделке ОПЕК+. Спрос постепенно восстанавливается. Я напомню, что в прошлом году он падал в целом в мире на 20-22 млн баррелей в сутки, за это время он восстановился примерно на 15-17 млн баррелей в сутки", - добавил вице-премьер.

Поступления в ФНБ от нефти

Фонд национального благосостояния (ФНБ) может в 2021 году дополнительно получить 2,5 трлн рублей при цене нефти в $60 за баррель, сообщил Новак. "При таких ценах мы ожидаем, что дополнительные поступления в Фонд национального благосостояния могут составить в 2021 году около 2,5 трлн рублей, это при среднегодовой цене в $60 за баррель", - сказал вице-премьер.

По его словам, на рынке в текущее время существует дефицит, что позволяет снижать накопленные в период пандемии запасы. "Что касается цен, то если в прошлом году они падали до $20 за баррель, то в этом году цена марки Brent уже превышает $65 за баррель. Текущая цена марки превышает $67, средняя цена за год составляет около $60", - добавил Новак.

Он отметил, что на рынке настоящее время существует дефицит, что позволяет снижать накопленные в период пандемии запасы. "Что касается цен, то если в прошлом году они падали до $20 за баррель, то в этом году цена марки Brent уже превышает $65 за баррель. Текущая цена марки превышает $67, средняя цена за год составляет около $60", - добавил вице-премьер.

В конце 2020 года министр финансов Антон Силуанов говорил, что считает маловероятным сохранение цены на нефть на уровне $50 за баррель и выше в долгосрочной перспективе. По словам министра, Минфин в случае недополучения бюджетом РФ доходов в 2021 году будет или заимствовать средства, или расходовать средства из Фонда национального благосостояния.

Сейчас среднегодовая цена существенно выше и составляет около $60 за баррель, а после решения ОПЕК+ не увеличивать добычу в апреле (в странах кроме России и Казахстана), она выросла до $69 за баррель и остается высокой до сих пор.

Ситуация в странах вне ОПЕК+

Текущие высокие цены нефти, которые увеличились после решения ОПЕК+ оставить в апреле добычу нефти в большинстве стран на существующих уровнях, может привести к росту добычи в странах вне ОПЕК+. Этот риск нужно учитывать, сказал вице-премьер.

"Как неопределенность мы отмечаем, что есть риск возможного увеличения добычи странами, которое не входит в ОПЕК+ в результате роста цен", - отметил Новак.

До кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением спроса на нефть, цену нефти во многом определяла добыча в ряде стран, которые не входят в сделку ОПЕК+. Наибольшее влияние оказывал рост добычи сланцевой нефти в США.

После начала кризиса добыча в США сильно упала из-за того, что себестоимость добычи сланцевой нефти больше традиционных месторождений и нерентабельна при низкой цене.

Страны ОПЕК+ в начале марта не стали смягчать требования к сокращению добычи нефти в апреле. Исключением стали Россия и Казахстан, которые смогут нарастить ее на 150 тыс. баррелей в сутки. Это решение участников соглашения привело к взлету котировок Brent.