Количество высокотехнологичных компаний в Санье за год выросло в три раза

САНЬЯ /Китай/, 10 марта. /ТАСС/. Количество высокотехнологичных предприятий в китайском городе Санья (южная провинция Хайнань) в 2020 году увеличилось по сравнению с позапрошлым годом более чем в три раза, до 114. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По данным издания, на конец 2019 года здесь были зарегистрированы только 33 организации, ведущие бизнес в сфере хай-тек. Речь идет о предприятиях государственного уровня, развивающих применение мобильной связи пятого поколения (5G), спутниковый интернет, глубоководную технику, современные сельскохозяйственные практики, искусственный интеллект и другие передовые технологии.

В минувшем году общий доход 114 инновационных компаний этого курортного города составил 1,4 млрд юаней (около $216 млн).

В январе 2020 года администрация города Санья опубликовала положение по оказанию поддержки городской отрасли высоких технологий. Оно предусматривает выделение финансовой помощи соответствующим предприятиям - единовременную выплату в размере от 100 тыс. до 500 тыс. юаней (примерно $15,4 тыс. - $77 тыс.).

Провинция Хайнань и город Санья активно развивают сферу высоких технологий. Так, в 2020 году в этом населенном пункте построили 1 595 базовых станций связи 5G.

Администрация Хайнаня в текущем году планирует применить пакет стимулирующих мер, благодаря которым количество высокотехнологичных компаний на острове превысит 1,1 тыс.