В Совфеде предложили ограничить перечень персональных данных, собираемых в магазинах

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко выступила с предложением ввести законодательные ограничения на перечень персональных данных, которые могут собирать организации, не являющиеся налоговыми агентами, в частности, торговые точки. Об этом сенатор сказала ТАСС в среду.

"Я предлагаю по персональным данным не собирать избыточные данные. Если торговая точка собирает персональные данные с целью дать дисконт в день рождения, то им совсем не обязательна, например, дата, им достаточно информации про день, нет необходимости паспортные данные собирать. Зачастую многие организации, когда берут персональные данные, собирают избыточную информацию. Дальше есть риск, что эти данные будет трудно сохранить, так лучше их вообще не собирать", - сказала Святенко.

Она добавила, что возможная реализация данного предложения также может потребовать определить в законодательстве достаточность данных для той или иной организации, если она не является налоговым агентом.

Данную тему сенатор подняла в среду на заседании межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства РФ в сфере защиты персональных данных россиян и доступности цифровых технологий. Святенко предложила рассмотреть вопрос об ограничениях к сведениям о персональных данных по субъектам их использования. "Торговая точка предлагает дисконтную карту и просит заполнить бланк, а в бланке фамилия, имя, отчество, адрес, все телефоны, контакты, вплоть до паспортных данных. Зачем торговой точке столько данных? Ответ получить невозможно, кроме того, что "мы хотим поздравить вас с днем рождения или дать дополнительную скидку в день рождения", - подчеркнула сенатор.

Глава рабочей группы, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ответ заявил, что данное предложение будет рассмотрено при подготовке ко второму чтению законопроекта о возможности давать согласие на обработку персональных данных одновременно на несколько целей. Инициатива также предусматривает право предоставлять согласие на обработку личной информации нескольким лицам, осуществляющим их обработку по поручению оператора.