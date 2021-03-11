В СП сообщили, что ФНБ в 2021 году пополняться не будет

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Источники для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2021 году исчерпаны, дополнительные нефтегазовые доходы могут быть направлены на пополнение фонда в 2022 году. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам мониторинга использования средств ФНБ за январь - ноябрь 2020 года.

"Источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы. Однако вместо дополнительных сформировались недополученные нефтегазовые доходы. При этом средства в иностранной валюте, приобретенные за счет дополнительных нефтегазовых доходов в I квартале минувшего года, были полностью использованы в 2020 году", - отметил аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин, слова которого приводятся в материалах ведомства.

Счетная палата указывает, что расчетная сумма дополнительных нефтегазовых доходов за январь - март 2020 года, согласно данным Минфина, составила 570 млрд рублей. При этом объем проданной к августу валюты достиг 646,194 млрд рублей. В результате к концу лета на счетах Федерального казначейства, куда зачисляется иностранная валюта, купленная за счет дополнительных нефтегазовых доходов, не осталось средств. При этом до 1 февраля 2024 года доход от управления уже сформированных средств ФНБ будет зачисляться не в фонд, а в федеральный бюджет.

"Таким образом, источников пополнения ФНБ в 2021 году больше нет, а дополнительные нефтегазовые доходы 2021 года могут быть направлены на пополнение ФНБ только в 2022 году", - резюмируют в ведомстве.