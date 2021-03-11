"Известия": "Мир" изменит правила конвертации валют по картам с 28 апреля

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Национальная платежная система "Мир" с 28 апреля будет использовать при конвертации курсы, действующие на дату проведения платежа, а не на дату расчета между банками. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на технологический бюллетень платежной системы, разосланный в кредитные организации.

По данным издания, это изменение происходит с целью повышения прозрачности и удобства валютных операций держателей карт "Мир". В документе отмечается, что в настоящее время при конвертации используется курс валюты, зафиксированный на дату расчета между банками, что может происходить через несколько дней после проведения платежа. Это происходит, например, когда покупка совершается в выходной или праздничный день. В таком случае при резком скачке курса пользователь теряет часть средств из-за невыгодной для него конвертации.

В Национальной системе платежных карт рассказали газете, что новые стандарты будут касаться расчетов напрямую с банками-участниками из зарубежных стран.

В крупнейших банках изданию подтвердили, что получили информацию о переходе на новый стандарт расчета курса валютных операций по картам "Мир".