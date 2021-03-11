Для авиакомпании "Аврора" поставят 45 единиц воздушных судов до 2024 года

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" до 2024 года получит 45 единиц воздушных судов российского производства, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

"Подписан предварительный график на поставку отечественной техники. До 2024 года будет поставлено 45 единиц воздушных судов. Это минимум того, что мы планируем для авиакомпании. И, на наш взгляд, то, что мы сейчас делаем, может привести к развитию этой авиакомпании в ближайшее время", - рассказал он.