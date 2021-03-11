Эксперты: наибольший рост числа вакансий в феврале отмечен в сфере торговли

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сфера торговли стала в феврале той отраслью экономики, где был зафиксирован самый заметный рост числа вакансий - их количество увеличилось на 26% по сравнению с январем. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Рост активности работодателей в феврале наблюдается во всех отраслях. Число компаний, публикующих вакансии на сервисе "Работа.ру", выросло на 24%, а общее количество новых вакансий увеличилось на 6%. Наибольший рост заметен в сфере торговли - количество вакансий увеличилось на 26%. В сфере транспорта и логистики вакансий стало больше на 22%. Также значительно выросло число предложений для специалистов в сфере услуг (на 16%), в производстве и агропромышленном комплексе (на 15%)", - говорится в материалах исследования.

В сфере торговли в феврале чаще всего предлагали работу продавцов, кассиров и консультантов. Компании из сферы транспорта и логистики ощущали потребность в водителях, грузчиках и комплектовщиках. Среди специалистов в сфере услуг спрос был на поваров, уборщиков и кассиров, а в производстве и агропроме - на слесарей, операторов и инженеров.

"В феврале выросла активность соискателей на рынке труда - число новых резюме на сервисе "Работа.ру" увеличилось на 8% по сравнению с январем 2021 года. Число откликов от соискателей в феврале выросло на 7%. Больше всего откликов получали вакансии для менеджеров по продажам, продавцов-кассиров, охранников, операторов call-центров и продавцов-консультантов", - подчеркнули аналитики.

Сервис "Работа.ру", который входит в экосистему "Сбера", изучил более 200 тыс. вакансий и более 200 тыс. резюме, опубликованных на сервисе в феврале.