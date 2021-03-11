Более половины фрилансеров и самозанятых в России с нуля освоили профессию в 2020 году

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Свыше половины российских фрилансеров и самозанятых с нуля освоили профессию в 2020 году, свидетельствуют данные совместного исследования фриланс-биржи FL.ru, образовательной платформы "Нетология" и IT-холдинга TalentTech, в котором приняли участие более 1 тыс. респондентов.

"Согласно данным исследования, 54% опрошенных освоили навыки для работы на фрилансе в 2020 году, 17% получили знания 2-3 года назад, а 29% - более 3 лет назад. Профессиональное образование большинства россиян никак не связано с теми задачами, которые они выполняют на фрилансе. Лишь 29% опрошенных зарабатывают на том, чему учились раньше", - отмечается в материалах исследования.

Самыми востребованными профессиональными навыками в 2021 году фрилансеры считают те, что относятся к сферам дизайна (41%), маркетинга (40%), программирования (32%).

Фрилансеры достаточно высоко оценивают свои текущие навыки - 60% респондентов описали свои профессиональные компетенции как "хорошие" или "отличные", аналогично они оценили и гибкие навыки (soft skills). Исследование показало, что улучшить свои гибкие навыки хотят 29% опрошенных. Главные проблемные зоны - это тайм-менеджмент, продвижение своих услуг и навыки переговоров с заказчиками.

"Мы уже несколько лет наблюдаем, как растет количество людей, готовых менять профессию. И что важно, у нас появляется больше возможностей заниматься тем, что любишь, и зарабатывать на этом. Новая реальность, в которой профессия выбирается не однажды, а несколько раз за жизнь, уже сформирована. А пандемия сделала этот тренд еще более явным. Специалисты из абсолютно разных сфер уходят на фриланс, получают новые навыки", - сказала генеральный директор образовательной компании "Нетология" Марианна Снигирева, слова которой приводятся в исследовании.

Как отметил генеральный директор фриланс-биржи FL.ru Анатолий Орлов, прошлый год стал для многих возможностью попробовать свои силы на фрилансе - число исполнителей выросло на 76%, а "ужесточение конкуренции привело к росту спроса на повышение профессиональных и гибких навыков, необходимых для получения заказов".