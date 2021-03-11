Парламент Китая одобрил резолюцию о 14-й пятилетке и целях развития до 2035 года

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Делегаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) в четверг одобрили 14-й план национального социально-экономического развития (2021-2025) и цели до 2035 года. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, парламентарии также проголосовали за программу по стимулированию роста и укреплению благосостояния населения страны в 2021 году.

Как сообщил телеканал, в зале присутствовали 2 896 делегатов из 2 953. Согласно китайскому законодательству, явка оказалась достаточной для признания голосования состоявшимся.

Четвертая сессия ВСНП 13-го созыва и 4-я сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, совещательный орган) 13-го созыва прошли в Пекине с 4 по 10 марта и с 5 по 11 марта соответственно. Центральным событием стало голосование парламентариев за проведение реформы избирательной системы в Гонконге. Немногочисленные журналисты, получившие право присутствовать на мероприятиях в очном формате, в обязательном порядке сдавали тесты на коронавирус и проходили карантин.