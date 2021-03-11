На Кубани в октябре планируют провести бизнес-форум "Дело за малым"

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют в октябре 2021 года при благоприятной эпидемиологической ситуации провести бизнес-форум "Дело за малым", сообщил журналистам в четверг глава региона Вениамин Кондратьев.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса в регионе действовали ограничения на проведение массовых деловых мероприятий. Выставка YugBuild - 2021 в феврале стала первым крупным деловым мероприятием, которое принимает Краснодарский края после частичного снятия ограничительных мер в связи с пандемией.

"Дело за малым" стал по-настоящему главным форумом для малого бизнеса на юге страны. В прошлом году по объективным причинам мы его провести не смогли, но в октябре 2021-го, при сохранении стабильной эпидобстановки, планируем организовать. На это есть запрос со стороны самих предпринимателей. Мы со своей стороны постараемся снова сделать форум максимально полезным и насыщенным", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова Кондратьева.

На форуме будут представлены экспозиции франшиз, будут работать пункты краевых и федеральных органов власти, организуют зоны для общения с участниками иностранных делегаций, планируется презентация мер поддержки малого и среднего бизнеса, которые сегодня есть в крае.

Форум "Дело за малым" получил большую популярность в октябре 2019 года после телемоста с участием главы SpaceX, генерального директора американской компании Tesla Илона Маска по видеосвязи. Темой форума тогда стал человеческий капитал, в мероприятии приняли участие более 25 тыс. человек. Среди известных гостей, принявших участие в мероприятии в 2018 году, был американский актер Стивен Сигал.