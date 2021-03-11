Beluga Group может выплатить дивиденды из расчета 90 руб. на акцию

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Дивиденды российского производителя алкоголя Beluga Group по итогам 2020 года могут составить 90 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

"На состоявшемся 11 марта 2021 года заседании совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 90 руб. на одну акцию до налога, в общей сложности - 1, 422 млрд руб.", - отмечается в сообщении.

Таким образом, как пояснили в компании, с учетом выплаченных по итогам первого полугодия промежуточных дивидендов общая выплата за год составит 100 руб. на одну акцию до налога. При этом по итогам 2020 года на общую выплату дивидендов по акциям, находящимся в свободном обращении, без учета казначейских акций будет направлено 1 млрд 233,7 млн руб., что составляет 50,2% чистой прибыли Beluga Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год. Годовое общее собрание акционеров пройдет 22 апреля 2021 года в заочной форме. Список лиц, имеющих право на участие в нем, будет составлен на 30 марта 2021 года, а реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано подготовить по данным на 6 мая 2021 года.

В сентябре 2020 года совет директоров Beluga Group одобрил новую дивидендную политику компании, согласно которой на дивиденды планируется направлять не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. По итогам 2019 года акционеры Beluga Group утвердили выплаты дивидендов в размере 505,6 млн руб. из расчета 32 руб. на акцию. Ранее компания не выплачивала дивиденды.

Основному акционеру Beluga Group Александру Мечетину принадлежит 47,3% уставного капитала, менеджменту компании - 3,7%, еще 35% составляют казначейские акции и 14% free float.

Финансовые результаты

Чистая прибыль Beluga Group по МСФО за 2020 год выросла на 82% по сравнению с показателем за 2019 год и составила 2,801 млрд руб. Выручка за отчетный период выросла на 23%, до 63,292 млрд руб., операционная прибыль увеличилась на 54%, до 6,842 млрд руб.

Показатель EBITDA вырос на 42% и составил 9,207 млрд руб. Чистый операционный денежный поток увеличился в 3,3 раза и составил 6,114 млрд руб. Отгрузки компании в натуральном выражении за прошлый год выросли на 11% и составили 15,6 млн дал.

О компании

Beluga Group принадлежат шесть предприятий и собственная система дистрибуции.

В портфеле представлены все основные категории алкогольного рынка во всех ценовых сегментах. Ключевые бренды собственного производства - суперпремиальная водка Beluga, водки "Беленькая", "Архангельская", "Белая сова", "Медная лошадка", "Мягков", премиальное шампанское Vogue, бренди "Золотой резерв" и "Бастион".