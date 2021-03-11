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"Мечел" в 2020 году нарастил добычу угля на 10%

Выплавка стали выросла на 1%

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Горно-металлургический холдинг "Мечел" в 2020 году нарастил производство угля по сравнению с показателем годом ранее на 10%, до 15,95 млн т. Выплавка стали выросла на 1%, до 3,66 млн т, говорится в сообщении компании.

При этом в IV квартале 2020 году производство угля снизилось на 34% к III кварталу 2020 года, до 2,82 млн т, производство стали выросло на 17% - до 1 млн т.

Производство чугуна в 2020 году увеличено на 3%, до 3,53 млн т, в IV квартале - на 2%, до 883 тыс. т.

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