Бывший владелец ЧТПЗ может инвестировать в платиноидный проект в тундре

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Бывший владелец группы ЧТПЗ Андрей Комаров может стать инвестором проекта по освоению месторождения палладия и платины Федорова тундра в Мурманской области. Об этом в ходе телеконференции сообщил журналистам генеральный директор "Федорово Рисорсес" (оператор проекта) Алексей Гостевских.

"Нет, Андрей Комаров сейчас не является бенефициаром, но, насколько я знаю, он очень внимательно следит за проектом и рассматривает вариант своего участия в роли инвестора этого проекта", - сказал он.

Сейчас развитием месторождения занимается консорциум с участием дочерней структуры Ростеха - "РТ-Развитие бизнеса" и инвестора Олега Селезнева. Гостевских также подтвердил, что конечным бенефициаром проекта в настоящее время является Олег Селезнев.

При этом, по его словам, вхождение иностранных инвесторов на данный момент не рассматривается. "Пока нет. Месторождение является участком недр федерального значения, здесь все вытекающие ограничения для участников иностранного капитала", - сказал гендиректор "Федорово Рисорсес".

О месторождении

Месторождение палладия и платины Федорова тундра расположено в центральной части Кольского полуострова. Оно было открыто в конце 1990-х - начале 2000-х годов. По данным Минвостокразвития, для его освоения требуется строительство двух карьеров для открытой добычи руды и полномасштабного горно-обогатительного комбината (от 8 до 16 млн т в год по руде). При ожидаемом сроке запуска в 2027 году общий объем капитальных затрат в рамках проекта оценивается в 60 млрд руб. Балансовые запасы месторождения составляют 348 т металлов платиновой группы, 190,4 тыс. т никеля и 276,8 тыс. т меди.