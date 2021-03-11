Власти и бизнес связали рост цен на продукты на Дальнем Востоке с мировыми тенденциями

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Скачкообразный рост цен на продукты в Дальневосточном федеральном округе, на который накануне обратил внимание президент РФ Владимир Путин, связан с мировыми тенденциями. Как считают опрошенные ТАСС участники рынка, ситуацию осложняют географические особенности региона и нехватка инфраструктуры.

ТАСС разобрался в ситуации с подорожанием продуктов на Дальнем Востоке.

Что произошло

В конце 2020 года в Дальневосточном федеральном округе резко подорожали некоторые продукты. Так, в Приморье стоимость подсолнечного масла по сравнению с началом года увеличилась почти на 40%, сахара - на 53%, плодоовощной продукции - на 11%. Схожая ситуация во всех регионах округа - например, в Еврейской автономной области картофель и морковь выросли в цене более чем на 30%.

Путин на совещании с членами правительства 10 марта 2021 года поручил принять меры, чтобы рост цен на продовольствие на Дальнем Востоке не превышал среднероссийские темпы.

Что говорят в регионе

Чиновники и предприниматели в беседах с ТАСС перечислили факторы, вызвавшие подорожание продуктов, но вместе с тем отметили, что в целом оно примерно соответствует общероссийским показателям.

"По результатам анализа закупочных и розничных цен на социально значимые продовольственные товары динамика торговой наценки на указанные продукты питания как в оптовом, так и в розничном сегменте в республике соответствует динамике отпускных цен поставщиков, производителей из других регионов РФ", - заявили в Министерстве промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.

При этом в пресс-службе ведомства отметили, что существенное влияние на стоимость овощей и фруктов в республике оказывают не только ее география и климат, но и тот факт, что там нет круглогодичных тепличных комплексов. В результате две трети овощей и фруктов привозят в Бурятию из других частей страны или из-за рубежа. "Обеспеченность овощной продукцией, выращенной в республике, составляет 34%", - сказали в пресс-службе.

В отделе рекламы и PR крупнейшей на Дальнем Востоке сети гипермаркетов "Самбери" связывают повышение цен на некоторые продукты с подорожанием кормов, упаковки и ветеринарных препаратов, большинство из которых закупается за границей. "Также птичий грипп, бушующий на территории не только России, но и европейских и азиатских стран, несомненно, повлиял на дефицит птицы и яйца и на повышение цен на эти товары, - сказали ТАСС в "Самбери". - Тенденция по всей России одна. К местным дальневосточным производителям это относится в первую очередь. Мы отмечаем рост цен на все группы фермерских товаров - мясо, молоко, яйцо, овощи. В среднем от 5 до 15%".

Что предпринимают власти и бизнес

Региональные власти и предприниматели принимают меры, чтобы сдержать рост цен, однако признают, что они могут дать лишь ограниченный эффект.

Как рассказали в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Чукотки, меры по сдерживанию цен на овощи применяются во всем округе, кроме Анадыря и Угольных Копей. Речь идет о таких основных продуктах, как картофель, капуста, свекла и морковь. Несмотря на это, в 2020 году они выросли в цене примерно на 10%, признают власти.

В Якутии особое внимание уделяют снабжению арктических территорий, куда продукты поставляет организация "Якутоптторг", однако снижать цены мешают проблемы с инфраструктурой. "На сегодняшний день мы можем завозить больше и дешевле за счет завоза кораблями, при этом условий хранения продуктов на местах в арктических районах у нас нет. Поэтому в 2021 году власти планируют строительство трех торгово-логистических центров, где будут обеспечены необходимые условия", - рассказал замминистра сельского хозяйства республики Василий Афанасьев.

Власти Забайкалья ранее подписали специальные соглашения с торговыми сетями, производителями и поставщиками сахара и подсолнечного масла, к договоренности присоединились 22 организации, владеющие 159 магазинами. Чтобы избежать роста цен на хлеб, правительство региона в начале февраля 2021 года приняло постановление, по которому производителям муки будут частично компенсировать затраты на закупку пшеницы.

Дальневосточные розничные сети стараются снижать собственные наценки, чтобы не потерять покупателя, рассказали ТАСС президент группы компаний "Реми" Дмитрий Сулеев и коммерческий директор группы "Шамса" Дмитрий Монахов.

"Например, Камчатка на Новый год практически осталась без мандаринов из-за проблем на границе с КНР. Этот фрукт продавали по 230 рублей за килограмм, что объективно дорого. Оставить жителей полуострова без главного праздничного угощения мы не могли, поэтому сознательно удерживали цену на уровне 159 рублей", - рассказал Монахов.

Как обратил внимание Сулеев, возможности регулировать цены у розницы ограничены. "По большому счету мы являемся сервисной организацией, которая организует доставку продуктов до покупателя. Мы, конечно, делаем свою наценку, но в условиях повышения цен поставщиков мы ее, наоборот, уменьшаем, чтобы не получить резкого уменьшения спроса. А количество операторов на розничном рынке сегодня самое большое, поэтому и конкурентная среда тут суровая", - сказал он.