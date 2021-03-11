Путин 11 марта проведет телефонный разговор и обсудит с бизнесом инвестактивность

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор и обсудит с представителями крупного бизнеса вопросы повышения инвестиционной активности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент работает сегодня в Ново-Огареве, и сегодня главное мероприятие дня - это совещание с представителями крупного бизнеса по вопросам повышения инвестиционной активности", - сказал он.

Песков подчеркнул, что "президент продолжает системно заниматься вопросами развития экономики в сложный период на выходе из ковидного кризиса".

По словам представителя Кремля, "сегодня также планируется в первой половине дня международный телефонный разговор, а вечером закрытые совещания и встречи".

Говоря о совещании с бизнесом, Песков сообщил, что в мероприятии примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Александр Новак, Марат Хуснуллин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава МЭР РФ Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, глава ФНС Даниил Егоров, а также представители администрации президента. Кроме того, в совещании участвуют губернаторы Сахалинской области Валерий Лимаренко и Челябинской области Алексей Текслер.

"Будет обширное совещание, будет выступление (гендиректора "Фосагро" Андрея) Гурьева, председателя "Деловой России" Алексея Репика - по инструментам поддержки инвестиций, стимулированию компаний к реинвестированию полученных прибылей", - сказал Песков.

Он добавил, что также будут выступать Дмитрий Пумпянский (группа "Синара"), Григорий Березкин (группа компания ЕСН), Роман Троценко (корпорация AEON). "Будет идти речь о стимулировании инвестиционной активности, о финансовых инструментах. Главным образом речь пойдет о том, как сделать так, чтобы бизнес активнее инвестировал в российскую экономику. Будет и достаточно объемное, содержательное выступление президента", - заключил Песков.