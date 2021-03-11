Адыгея направит более 490 млн рублей на создание инфраструктуры на территориях застройки

МАЙКОП, 11 марта. /ТАСС/. Власти Адыгеи выделили 490,6 млн рублей на обеспечение земельных участков, предназначенных для застройки, инженерной инфраструктурой. Об этом в четверг на совещании, посвященном реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея, сообщил министр экономического развития и торговли республики Заур Шеуджен.

"С прошлого года мы приступили к реализации мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей, под жилищное строительство. Практика показывает, что там, где земельные участки обеспечены инфраструктурой, темпы строительства значительно выше, - сказал Шеуджен. - Объем бюджетных ассигнований по этим мероприятиям составляет 490,6 млн рублей".

Министр добавил, что создание инфраструктуры на территориях застройки власти рассматривают как серьезный резерв увеличения ввода жилья в Адыгее.

Индивидуальная программа экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года утверждена правительством РФ в апреле 2020 года и рассчитана на пять лет, напомнил Шеуджен. Для реализации мероприятий этой программы за весь период ее действия из федерального бюджета региону будет выделено 5 млрд рублей. В 2020 году на реализацию мероприятий было направлено 1,01 млрд рублей.

Правительство РФ утвердило выделение из федерального бюджета ассигнований на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Карелии, Тувы, Марий Эл, Адыгеи, Калмыкии, Алтайского края, Псковской области и Чувашии на 2020-2024 годы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что общая сумма ассигнований на программы развития этих регионов в течение трех лет составит более 26 млрд рублей. Средства пойдут на развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, на поддержку агропрома, на строительство новых предприятий, модернизацию ЖКХ.