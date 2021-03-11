Путин указал на затягивание введения механизма компенсации инвестиционного вычета

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Механизм компенсации регионам инвестиционного налогового вычета должен быть введен по всей стране безотлагательно. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

"Уже в этом году на всей территории страны нужно запустить механизм компенсации инвестиционного вычета по запускаемым проектам", - сказал глава государства. Он напомнил, что анонсировал эту меру в послании Федеральному собранию в 2020 году, однако констатировал, что "работа по ее практической реализации затягивается".

"Обращаю внимание коллег из правительства: нужно отработать и запустить механизм компенсации инвестиционного вычета как можно быстрее, безотлагательно, в ближайшее время", - сказал Путин. По его словам, в рамках этого механизма две трети недополученных регионами доходов из-за предоставления бизнесу инвестиционного налогового вычета по запускаемым проектам будут покрываться за счет федеральных средств.

Путин назвал долгосрочную предсказуемость условий реализации проектов принципиальным фактором для увеличений инвестиций. Президент напомнил, что власти предложили отечественным и иностранным инвесторам новый механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений, когда крупные проекты получают так называемую дедушкину оговорку - фиксированные налоговые условия на срок до 20 лет, а вложения инвесторов в транспортную, энергетическую, социальную, коммунальную и цифровую инфраструктуру могут быть компенсированы государством за счет будущих налоговых поступлений. Кроме того, продолжил Путин, правительство усовершенствовало механизм специальных инвестиционных контрактов (СПИК). "Первые соглашения по новой модели СПИК 2.0 планируется заключить летом текущего года", - сказал президент.

"Нужно постоянно настраивать эти режимы, делать их максимально комфортными для бизнеса", - подчеркнул глава государства.

Путин также призвал оказать системную поддержку отечественным инвестиционным проектам, а также сделать инвестиционную среду более предсказуемой и стабильной. "Необходимо системно поддерживать инвестиционные проекты отечественного бизнеса", - сказал он.

"Напомню о поставленной цели - к 2030 году годовой объем инвестиций в основной капитал России должен вырасти не меньше, чем на 70% в реальном выражении по сравнению с 2020 годом", - отметил президент.

Объем гарантий банкам по инвестпроектам

Объем гарантий банкам при кредитовании инвестиционных проектов не должен создавать неоправданных рисков для макроэкономической ситуации, заявил Путин. Таким образом глава государства прокомментировал дискуссию об изменении системы распределения рисков, чтобы государство и институты развития могли брать на себя больше поручительств перед коммерческими банками при кредитовании инвестиционных проектов.

Путин в связи с этим обратил внимание, что Минфин берет на себя ответственность за определенное покрытие рисков при выпуске ценных бумаг некоторых инфраструктурных монополий. "В последнее время это осуществляется эффективно, этот инструмент работает неплохо", - заметил он.

"В данном случае (с покрытием рисков по кредитам на реализацию инвестиционных проектов - прим. ТАСС) нужно просто считать по объемам, по тому, чтобы не создавать неоправданных рисков для макроэкономики", - сказал президент.