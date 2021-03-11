ЦБ повысил прогноз профицита ликвидности банков России на 2021 год

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Банк России повысил прогноз профицита ликвидности банковского сектора на 2021 год с 0,7-1,3 трлн рублей до 0,8-1,4 трлн рублей, следует из материалов регулятора.

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец года увеличен на 0,1 трлн руб., до 0,8-1,4 трлн рублей. Это связано с пересмотром предпосылок относительно намерений Федерального казначейства увеличить объем размещения временно свободных бюджетных средств в банках. По оценкам, дополнительно по итогам года в банках может быть размещено 0,7-1,0 трлн рублей", - отмечает ЦБ.

Также регулятор добавляет, что в феврале, как и ожидалось, банковский сектор, вернулся к профициту ликвидности. "На начало марта профицит ликвидности был равен 1,9 трлн руб. после локального дефицита ликвидности в 0,8 трлн руб. на начало февраля", - подчеркнул регулятор.

По данным Банка России, рост профицита ликвидности в феврале был вызван притоком средств в банковский сектор по операциям Федерального казначейства, составившим 1,7 трлн рублей.

По оценкам регулятора, дополнительно по итогам года в банках может быть размещено 0,7-1 трлн рублей. При этом на 0,2 трлн руб. снижен прогноз возврата в банки наличных денег.