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Международные резервы России за неделю сократились на $9,5 млрд

По данным ЦБ, они составили $580,1 млрд

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 5 марта 2021 года сократились на 1,6% (или на $9,5 млрд) по сравнению с показателем на 26 февраля и составили $580,1 млрд, говорится в материалах Банка России.

По данным регулятора, сокращение резервов произошло в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

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