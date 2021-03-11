{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Михельсон обратился к Путину с предложениями по поддержке отрасли СПГ

Глава "Новатэка" попросил устанавливать тарифы на перевалку СПГ на пунктах в Мурманске и на Камчатке в валютной составляющей, а не в рублях, а также вести в России инвестиционный тарифный вычет для создания инфраструктуры для СПГ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон обратился в президенту России Владимиру Путину на встрече с бизнесом с рядом предложений, которые простимулировали бы развитие отрасли СПГ в России. Он попросил устанавливать тарифы на перевалку СПГ на пунктах в Мурманске и на Камчатке в валютной составляющей, а не в рублях, а также вести в России инвестиционный тарифный вычет для создания инфраструктуры для СПГ.

"Второй вопрос чисто технический, так как в проект входят два крупных перевалочных пункта СПГ в Мурманске и на Камчатке. По российским законам тарифы на перевалку будут устанавливаться только в рублях, но так как мы получаем валютное проектное финансирование, то мы обратились в правительство, чтобы было сделано исключение и мы могли тарифы фиксировать в валютной составляющей", - сказал он.

Михельсон также попросил Путина разрешить для СПГ перевалку борт-в-борт на территории России, а также обеспечить стабильные тарифы на перевозку СПГ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМихельсон, Леонид Викторович
Запасы нефти ОЭСР в январе упали на 11,3 млн баррелей
Тем не менее, их объем превышал среднее значение за пять лет
Читать полностью