Ducati отзывает в России 99 мотоциклов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. ООО "Фольгсваген Груп Рус" - официальный представитель Ducati на российском рынке - отзывает 99 мотоциклов моделей Ducati XDiavel. Речь идет о транспортных средствах, реализованных в 2016-2018 годах, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причина отзыва транспортных средств: возможна проблема с кронштейном крепления боковой подножки. В частности, при установке мотоцикла на боковую подножку в отдельных редких случаях кронштейн может деформироваться под воздействием повторяющейся нагрузки, а в исключительных ситуациях может даже сломаться и привести к падению мотоцикла", - отмечает ведомство.

На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, будут заменены боковая подножка, кронштейн крепления боковой подножки и пластина крепления пружин.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.