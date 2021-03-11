ЕЦБ прогнозирует рост ВВП в еврозоне на 4% в 2021 году

БЕРЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) предполагает, что ВВП еврозоны в 2021 году вырастет на 4%, декабрьские прогнозы претерпели незначительные изменения. Об этом заявила в четверг глава регулятора Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих.

"Наши прогнозы подразумевают рост ВВП на 4% в 2021 году, на 4,1% - в 2022-м и на 2,1% - в 2023 году", - сказала она.

В декабре на текущий год прогнозировался рост на 3,9%, а на следующий - 4,2%.

"Общая экономическая ситуация, как ожидается, будет улучшаться в течение 2021 года", - резюмировала Лагард. По ее словам, неопределенность на среднесрочную перспективу сохраняется, и она связана с продолжающейся пандемией коронавируса и карантинными мерами. В целом, риски "будут более сбалансированными", чем раньше, добавила она.

Актуальный прогноз предусматривает инфляцию 1,5% в 2021 году, 1,2% в 2022-м и 1,4% - в 2023-м. При этом на текущий год прогноз увеличен на 0,5%. Коррекция обусловлена динамикой цен на энергоносители.