ЦБ прогнозирует, что замедление инфляции до 4% может задержаться до начала 2022 года

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Замедление годовой инфляции в России до целевого уровня в 4% может задержаться до начала 2022 года, следует из материалов Банка России.

"В феврале 2021 года продолжилось повышение годовой инфляции, на что влияло дальней шее расширение потребительского спроса наряду с сохраняющимся давлением со стороны издержек. Значимый дополнительный вклад в рост цен внесло временное ухудшение эпизо отической ситуации. Снижение годовой инфляции до 4% может задержаться до начала 2022 года. В дальнейшем, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция будет сохраняться вблизи 4%", - указывает регулятор.

ЦБ отмечает, что восстановление экономической активности сопровождается ослаблением сдерживающего влияния внутреннего спроса на динамику цен и расширением возможностей производителей и ретейлеров переносить в них возросшие издержки.

"Инфляционное давление остается повышенным, на что указывает увеличение показателей, отражающих более устойчивую ценовую динамику. В дополнение к этому в феврале заметный вклад в ускорение роста цен оказало ухудшение эпизоотической ситуации. Тем не менее снижение предложения продуктов животного происхождения носит временный характер, и влияние этого фактора в ближайшее время будет ослабевать", - отмечает регулятор.