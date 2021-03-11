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МЭР для отслеживания цен будет использовать данные онлайн-касс, информацию от ФАС и сетей

Глава министерства Максим Решетников отметил, что анализ ситуации совместно с ведомствами происходит на еженедельной основе

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития для мониторинга за ценами на товары и услуги будет использовать данные статистики, онлайн-касс, а также получать информацию от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и сетей, сообщил журналистам глава министерства Максим Решетников.

"Что касается источников информации, то мы используем широкий спектр источников информации: не только данные статистики по уровню цен как производителей, так и розничных цен, контрольно-кассовой техники, мы постоянно взаимодействуем с Федеральной антимонопольной службой, торговыми сетями, получаем от них информацию, и дополнительно к этому мы сейчас еще и усилили мониторинг мировых рынков", - сказал Решетников.

"Плюс к этому мы проводим большую работу по созданию национальных индикаторов товаров, развиваем практику регистрации контракта на бирже на первом этапе, затем стоит задача по усилению биржевой торговли", - добавил министр.

Он добавил, что анализ ситуации совместно с ведомствами происходит на еженедельной основе.

Правительство России ранее объявило о введении постоянного мониторинга цен на потребительские товары и услуги, чтобы своевременно реагировать на их потенциальный рост. Распоряжением, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, за министерствами и ведомствами закреплены группы товаров и услуг, за которые они назначаются ответственными.

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РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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