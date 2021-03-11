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Пандемия COVID-19

Reuters: США не поставят Евросоюзу вакцины AstraZeneca в ближайшее время

Причины такого решения не называются
© AP Photo/Alessandra Tarantino

БРЮССЕЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. США уведомили Европейский союз о том, что в ближайшее время сообществу не стоит ожидать поставки вакцины компании AstraZeneca американского производства. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"США сообщили нам, что у них нет возможности поставлять вакцину AstraZeneca в ЕС", - приводит Reuters слова высокопоставленного чиновника, принимающего участие в двусторонних переговорах на эту тему. Причины такого решения США не называются.

Представители британско-шведской компании AstraZeneca и администрации США отказались комментировать эту информацию агентству.

Ранее американская компания Johnson & Johnson также предупредила Брюссель о проблемах с поставками законтрактованного объема препарата в страны ЕС во втором квартале. По данным Reuters, это связано с нехваткой ингредиентов и оборудования для производства необходимого объема вакцины.

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