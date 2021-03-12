ЦБ может возложить на биржи обязанность тестировать неопытных инвесторов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Банк России может возложить ответственность за проведение тестирования неквалифицированных инвесторов на независимые структуры, биржи в том числе, если брокеры не будут справляться с поставленной задачей. Об этом в интервью газете "Известия" сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В конце января в Госдуму был внесен законопроект об изменениях требований к предложению финансовых инструментов и услуг неквалифицированным инвесторам. Они будут обязаны пройти тестирование на их знание, а в случае несдачи, подписать соглашение о принятии рисков.

"Если система тестирования не будет работать так, как должна, придется переносить тестирование с брокеров на независимые структуры (например, биржи) или снова запрещать продажи. Если тот, кто проводит тестирование, будет этим пользоваться в ущерб потребителям, придется еще раз возвращаться к более жестким мерам", - заявила она.

Глава ЦБ также не исключила, что разработанные тесты могут быть "слиты" в интернет, а брокеры и банки будут просто брать подпись с клиента об осведомленности на счет возможных рисков в обход тестирования. Однако регулятор намерен контролировать ситуацию и, если нужно, вводить изменения или продлевать запреты.

Как ожидается, запуск предварительного тестирования неквалифицированных инвесторов произойдет весной 2021 года, а с 1 октября станет обязательным.