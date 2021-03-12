Глава ЦБ сообщила, что россияне вложили в иностранные ценные бумаги более 1,3 трлн рублей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Объем вложений россиян в иностранные ценные бумаги достиг 1,3 трлн рублей, сообщила в интервью газете "Известия" глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Однако большая доля принадлежащих гражданам акций и облигаций приходится на отечественные компании.

"Величина вложений в иностранные ценные бумаги - 1,3 трлн рублей - не является системно значимой, все-таки большая доля - 83% ценных бумаг, принадлежащих населению - приходится на акции и облигации отечественных эмитентов", - отметила глава регулятора.

В то же время в 2020 году интерес граждан к валютным активам вырос. "Приток средств граждан в акции и облигации иностранных компаний-резидентов за 2020 год составил около 640 млрд рублей. За это же время люди сняли со своих счетов и вкладов в валюте около 300 млрд рублей. В итоге оставшиеся больше 300 млрд - это дополнительные средства", - добавила она.

Глава регулятора отметила, что ЦБ всегда обращал внимание на валютизацию средств населения с точки зрения рисков из-за курсовой волатильности. "Проблему эту, на наш взгляд, нужно решать мягкими мерами регулирования, дифференцированного подхода, увеличивая привлекательность рублевых активов. Поэтому так важна стабильно низкая инфляция, чтобы люди понимали, что если сберегают в рублях, то рост цен не съест их сбережения", - пояснила Набиуллина.

В феврале глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что объем вложений россиян на финансовых рынках достиг 10 трлн рублей, в то время как объем банковских депозитов составляет 35 трлн рублей. Причиной высокого интереса россиян к финансовым инструментам Силуанов назвал низкие процентные ставки по банковским депозитам и развитие цифровых технологий.