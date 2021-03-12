Минпромторг согласовал проект вертолетного кластера в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 марта. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ согласовало скорректированный проект строительства объектов вертолетного кластера, который создает компания "Роствертол" в городе Батайске Ростовской области. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

"Процесс согласования проектно-сметной документации проекта "Строительство летно-испытательной станции ПАО "Роствертол" города Батайск" завершен. Техническое задание на проектирование объектов летно-испытательной станции утверждено приказом Минпромторга России", - сказал собеседник агентства.

По словам Сорокина, внесенные в изначальный проект изменения коснулись вспомогательных плоскостных сооружений, в частности рулежных дорожек. "Роствертол" рассчитывает, что во втором квартале 2021 года проект получит заключение Главгосэкспертизы.

С 2015 года "Роствертол" провел комплекс мероприятий по обустройству территории аэродрома Батайск. Выполнена реконструкция взлетно-посадочной полосы, оборудован командно-диспетчерский пункт, введено в эксплуатацию светосигнальное метеооборудование, которое позволяет совершать учебные и тренировочные полеты, получен сертификат аэродрома экспериментальной авиации.

ПАО "Роствертол" - один из крупнейших российских производителей вертолетной техники. Выпускает гражданские и военные вертолеты серии Ми-26, военные Ми-35М и Ми-28Н. "Вертолеты России" владеют 83,27% уставного капитала "Роствертола".