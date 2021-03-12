Исаев: единороссы готовы законодательно обеспечить онлайн-продажу рецептурных лекарств

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Единороссы поддержали предложение Минцифры в части введения онлайн-продажи рецептурных лекарственных препаратов и готовы закрепить этот вопрос в законе в качестве эксперимента в некоторых регионах. Об этом журналистам сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев в пятницу.

"Мы рекомендовали правительству провести эксперимент в ряде регионов, которые наиболее готовы к тому, чтобы осуществлять продажу рецептурных лекарственных препаратов через интернет. Это решение абсолютно верное, потому что при тяжелых инфекционных заболеваниях (COVID, грипп) люди нуждаются в первую очередь в них. И запрет продажи через интернет в данном случае служит плохую службу", - отметил Исаев.

По его словам, в партии уже неоднократно выступали за то, чтобы разрешить продажу рецептурных лекарств через интернет. Исаев подчеркнул, что государство способно организовать эффективный контроль за продажей рецептурных препаратов. "Как мы знаем, во многих аптеках человек может назвать лекарство и без рецепта его приобрести. В данном случае курьер сможет доставлять препараты только при наличии рецепта и по нему отчитываться. Решение назрело, при необходимости мы готовы внести соответствующие изменения в законодательство", - отметил Исаев.

Ранее продажа рецептурных лекарств через интернет была разрешена в условиях пандемии до конца 2020 года. Единороссы неоднократно заявляли о необходимости сделать эту возможность бессрочной. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак в августе прошлого года отмечал, что ограничения можно было бы снять, "если нет очевидных препятствий".