Между Крымом и Ухтой впервые запустят авиасообщение

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Прямые регулярные рейсы между аэропортами Симферополя и Ухты впервые запустят к началу курортного сезона. Они будут выполняться с 30 мая по 24 октября, сообщила в пятницу пресс-служба крымского авиаузла.

"Авиакомпания "Северсталь" в этом летнем сезоне расширит маршрутную сеть полетов в Крым. К уже традиционным рейсам из Петрозаводска и Череповца добавятся прямые рейсы из Ухты. Прямое регулярное авиасообщение между Ухтой и Симферополем будет запущено впервые в современной истории. Рейсы из Петрозаводска и Череповца входят в перечень субсидируемых", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора аэропорта Сергея Дяйкина.

Время в пути на новом маршруте составит около трех с половиной часов.