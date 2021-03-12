МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сеть предприятий быстрого питания McDonald’s запускает долгосрочную программу поддержки российских фермеров. Об этом говорится в сообщении McDonald’s.

"McDonald’s запускает долгосрочную программу поддержки российских фермеров. В рамках программы пять российских фермерских хозяйств, сотрудничающих с ГК "Белая Дача", получат целевые гранты для прохождения международной сертификации и смогут стать поставщиками McDonald’s", - отмечается в сообщении.

Как сообщила в ходе онлайн-конференции старший директор по устойчивому развитию компании в России Ирина Коршунова, на первом этапе инвестиции в программу составят около 5 млн рублей.

Как пояснили в компании, в первом этапе программы предоставления целевых грантов приняли участие более 20 фермерских хозяйств из 16 регионов России, сотрудничающих с ГК "Белая Дача". Для участия в программе были отобраны 5 фермерских хозяйств от Астрахани до Новосибирска.

На данный момент McDonald’s получает продукцию от 160 российских поставщиков. В свою очередь, для поставки продукции в McDonald’s они используют сырье от более чем 400 фермерских хозяйств, работающих в таких секторах сельского хозяйства, как разведение крупного рогатого скота, выращивание салата, огурцов, картофеля, молочные фермы.

McDonald’s в России насчитывает более 780 предприятий в 60 субъектах РФ. Порядка 99% продукции для сети ресторанов производится в России - поставками занимаются 160 местных поставщиков. В день рестораны сети посещает порядка 1,8 млн человек (за 30 лет рестораны посетило более 6,25 млрд гостей).

ГК "Белая Дача" - компания, основанная в 1918 году, специализируется на выращивании салатных культур и, в том числе, производстве мытых салатов. Заводы компании расположены в Московской области, республике Татарстан и Новосибирской области. Салатные культуры выращивают на 700 га полей и теплиц, также в рамках контрактного сотрудничества с "Белой Дачей" их более 30 фермеров из разных регионов России.