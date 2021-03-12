В России разработали технологию цифрового мониторинга движения тектонических плит

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Росреестр совместно с Роскартографией и Центром геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных разработал технологию непрерывного цифрового мониторинга деформаций земной поверхности на основе системы ГЛОНАСС, сообщила в пятницу пресс-служба Росреестра.

"Реализация проекта позволит отслеживать скорость ежегодного движения тектонических плит, на которых находится территория России. Это системная работа для обеспечения обороны и безопасности страны, для развития экономики, в том числе строительного комплекса, инфраструктурных проектов, сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

Как отметили в Росреестре, при недостаточном наблюдении за движением земной поверхности могут происходить серьезные искажения в кадастровых и проектно-изыскательских работах, особенно на высокоскоростных магистралях и других сооружениях большой протяженности. Кроме того, непрерывный геодезический мониторинг поможет в предупреждении чрезвычайных ситуаций, связанных с тектоническими явлениями.

Также Росреестр привел данные движения земной коры на территории России. Так, район Балтийского тектонического щита испытывает поднятие до 6 мм в год. Скорости поднятия на Кавказе достигают своего максимального значения до 10 мм в год в районе Армении. Поднятие вдоль Черноморского побережья редко превышает 2,5 мм в год, а скорость Ставропольского поднятия достигает 8,3 мм в год.

Центральные территории Урала и Предуралья опускаются со скоростью до 8 мм в год. Южная часть Сибири опускается со скоростью от 2 (в районе Ишима, север Омской области) до 10 мм в год (в районах Новокузнецка и Красноярска), а местами даже до 14 мм в год (Кош-Агач, Республика Алтай). При этом весь Красноярский край опускается, с наибольшей скоростью в северной его части в районе Дудинки (до -30 мм в год). На протяжении 1500 км от Братска (Иркутская область) до Вилюйска (Якутия) полосой в несколько сотен километров отмечено небольшое поднятие от 4 до 6 мм в год.

На Севере и Дальнем Востоке, по данным Росреестра, движения выявляются достаточно локально, в основном из-за отсутствия повторных измерений. Так, в Бурятии весь Муйский район поднимается со скоростью до 14 мм в год. В Якутии в муниципальном районе Булунский улус горный массив поднимается на 12 мм в год, Эвено-Бытантайский национальный улус - до 14 мм в год. В Хабаровском крае Тугуро-Чумиканский район поднимается со скоростью до 10 мм в год, при этом соседний Аяно-Майский район опускается на 12 мм в год. На Чукотке в Билибинском районе выявлено поднятие до 12 мм в год. На Камчатке в Усть-Камчатском районе зафиксировано опускание до 14 мм в год.