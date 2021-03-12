ЦБ купил валюту на внутреннем рынке на 6,7 млрд руб.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 11 марта на сумму 6,7 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, купленной ЦБ РФ с расчетами 10 марта, составлял также 6,7 млрд руб.

Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке достиг 172,6 млрд руб.

Ранее регулятор проводил упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1,68 трлн руб.

Такие операции планировалось осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.