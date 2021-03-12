Минфин планирует увеличить число компаний, выплачивающих дивиденды в 50% прибыли

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Минфин РФ планирует к 2024 году увеличить число компаний с госучастием, которые выплачивают дивиденды в размере 50% от прибыли, заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе итоговой коллегии Росимущества.

"Мы считаем, что дивидендная политика - один из показателей работы компании с госучастием. Мы планируем к 2024 году увеличение числа компаний, которые выплачивают 50% дивидендов", - сказал он.

Силуанов отметил, что в 2020 году доход федерального бюджета только от дивидендов составил 421 млрд рублей, что выше, чем ожидалось в условиях изменившихся показателей предприятий.

"Мы ставим задачу, чтобы все компании четко понимали, что политика государства заключается в том, что если государство владеет активом, то этот актив должен либо работать на государство, приносить доход, либо этот актив резервный. Какой резон в этом активе и какой эффект государство получает от использования этого актива?" - добавил он.