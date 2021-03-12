Партнер фонда "Роснано" запустил сервис видеоаналитики для повышения продаж

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Компания Ivideon, являющаяся партнером инвестиционного фонда Rusnano Sistema (создан совместно "Роснано" и АФК "Система"), представила сервис облачной аналитики видеонаблюдения для магазинов, ресторанов и банков, позволяющий повышать продажи и бороться с мошенничеством.

"С Ivideon Analytics вы научитесь понимать ваше пространство, улучшите клиентский опыт и вовлеченность, оцифруете все возможные процессы в ваших точках продаж и обслуживания. Технологии компьютерного зрения от Ivideon сделают прозрачным любой офлайн-бизнес и позволят увидеть и проанализировать то, что недоступно человеку", - заявил основатель компании Ivideon Андрей Юдников.

В основе системы математический алгоритм, который управляет большим массивом видеоданных. Система анализирует поток покупателей, распознает из них постоянных и новых, а также мошенников. На основе этих данных можно принимать бизнес-решения, оценивать эффективность рекламных акций, контролировать возникновение очередей. Облачная аналитика доступна также малому бизнесу, она поддерживает работу с 98% использующихся видеокамер.

"Мы исходим из того, что у нас один из лучших продуктов на рынке с точки зрения быстрого ответа и включения, простоты использования и управления, облачной схемы постоянной совершенствования продукта и удобства интерфейса. С этой точки зрения у нас продукт один из самых конкурентоспособных на мировом рынке", - добавил исполнительный директор компании Дмитрий Иванников.

О компании

Ivideon - российский cервис облачного видеонаблюдения и видеоaналитики, основанный в 2010 году. Сервисом пользуются свыше 5 млн клиентов из более чем 100 стран. По данным исследования TelecomDaily, компания Ivideon является крупнейшей платформой для облачного видеонаблюдения, доля которой составляет почти 2/3 сегмента облачной аналитики в России.

В группу "Роснано" входят АО "Роснано", управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП). В рамках реконфигурации институтов развития группа "Роснано" вошла в периметр ВЭБ.РФ. Благодаря инвестициям "Роснано" работают 126 предприятий и R&D-центров в 38 регионах России.