На Украине в течение трех недель представят проект национализации "Мотор Сич"

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Законопроект о национализации предприятия по производству авиационных двигателей "Мотор Сич" будет представлен на Украине в течение двух-трех недель. Об этом заявил в пятницу глава президентской партии "Слуга народа", замглавы одноименной фракции в Верховной раде Александр Корниенко.

"Говорить о том, в каком именно формате будет (национализация предприятия "Мотор Сич" - прим. ТАСС) пока нельзя. Совет национальной безопасности и обороны обратил внимание на этот вопрос, и это точно вопрос национальной безопасности. И в ближайшее время мы этот вопрос урегулируем и представим законопроект. Думаю, речь идет о двух-трех неделях", - цитирует его украинское информагентство "РБК-Украина".

Как сообщил в четверг секретарь СНБО Алексей Данилов, Киев решил вернуть "Мотор Сич" в госсобственность. Он уточнил, что это произойдет "конституционным способом" и "люди, которые вкладывали в это предприятие, получат компенсацию". Соответствующий вопрос был рассмотрен на заседании СНБО.

В ответ на это заявление в МИД Китая заявили в пятницу, что власти КНР требуют от Украины учесть интересы китайских компаний после принятого Киевом решения вернуть в госсобственность "Мотор Сич".

В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций ПАО "Мотор Сич", а в августе 2019 года подали документы о сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины. В том же месяце газета The Wall Street Journal сообщила о стремлении Вашингтона не допустить переход завода под контроль китайского капитала. Осенью 2019 года на Украину приезжала группа специалистов Института оборонного анализа США для ознакомления с работой всех ключевых оборонных предприятий страны. По мнению экспертов, этот визит был напрямую связан с попыткой американцев заблокировать продажу предприятия представителям КНР.