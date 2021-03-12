Руководство ВОЗ примет участие в деловой программе ПМЭФ-2021

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Представители Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге (глава Европейского регионального бюро ВОЗ) и Мелита Вуйнович (глава офиса ВОЗ в России) примут участие в работе XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится 2-5 июня 2021 года. Об этом говорится в сообщении Фонда Росконгресс.

Соответствующее подтверждение получено оргкомитетом ПМЭФ. Ожидается, что Ханс Клюге выступит с докладом в рамках деловой программы ПМЭФ-2021.

"Безусловно, постоянная вовлеченность и участие руководства Всемирной организации здравоохранения на столь крупных международных мероприятиях - это возможность представить опыт по борьбе с пандемией, проанализировать наиболее эффективные меры, которые были предприняты во всемирной системе здравоохранения", - отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.

Он также добавил, что "тема здравоохранения прочно вошла в деловую повестку Петербургского международного экономического форума как полноценное, самостоятельное социальное направление". "С 2019 года тематические мероприятия "Здорового общества" проходят на всех площадках Фонда Росконгресс, а 2020 год не стал исключением: эксперты ВОЗ регулярно принимали участие в онлайн-сессиях, инициируемых Фондом", - сказал Кобяков.

Согласно последним прогнозам Всемирной организации здравоохранения, пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге ранее заявил, что худший сценарий позади и к 2022 году отпадет необходимость в ограничениях. Оргкомитет ПМЭФ приложит все усилия для проведения мероприятия с учетом мер безопасности по предупреждению распространения коронавируса. Эти меры тщательно проработаны с Роспотребнадзором с учетом требований ВОЗ.