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Эксперт: Россия не рассматривает Украину как конкурента на рынке оборонной продукции в ОАЭ

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев напомнил, что Украина позиционирует свою продукцию как основанную на советских технологиях

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Украина не представляет конкуренции для России на рынке вооружений в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Я думаю, что мы вряд ли можем и будем рассматривать Украину как конкурента на рынке Арабских Эмиратов", - сказал Шугаев.

Он напомнил, что Украина позиционирует свою продукцию как основанную на советских технологиях, а Советского Союза уже 30 лет как не существует.

"Украина, пускай на меня не обижаются коллеги из ВПК, репутационно утратила определенные позиции и авторитет, честно говоря, подпортила в связи с тем, что было немало случаев поставок недоброкачественной продукции. У нас с Украиной никаких отношений нет. У нас коммуникационные связи не по нашей вине разорваны", - отметил он.

В феврале сообщалось, что генеральный директор государственного украинского концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев, находящийся в ОАЭ, подписал соглашения о расширении военно-технического сотрудничества на сумму более $1 млрд со специализирующимися на обороне компаниями Tawazun Economic Council и EDGE Group.

Уточняется, что соглашение с EDGE "позволит обмениваться и развивать передовые технологии".

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