Правительство выделило 2,6 млрд рублей институту термоядерных исследований в Троицке

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. АО "Государственный научный центр РФ Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" получит свыше 2,6 млрд рублецй в 2022-2024 годах на реконструкцию зданий и строительство испытательных стендов для электрореактивных двигателей. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Правительство РФ постановляет: предоставить в 2022-2024 годах акционерному обществу "Государственный научный центр РФ Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета в размере 2 млрд 658 млн 70 тыс. рублей в виде взноса РФ в уставный капитал общества", - говорится в документе.

Средства выделяются в рамках госпрограммы РФ "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" на реконструкцию двух зданий с созданием и размещением испытательных стендов для электрореактивных двигателей и для мощного источника нейтронов (мощность, подлежащая вводу, - 10 362,6 кв. метра, срок ввода в эксплуатацию - 2024 год). Заказчиком-застройщиком будет сам институт.

Кроме того, Росатому, Министерству экономического развития РФ и Министерству финансов РФ поручено обеспечить внесение в качестве взноса РФ в уставной капитал указанного объема средств "в порядке оплаты размещаемых акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала".