Оверчук заявил, что СНГ подготовил проект соглашения о свободной торговле услугами

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Союз независимых государств (СНГ) подготовил проект соглашения о свободной торговле услугами, который будет способствовать увеличению объема инвестиций. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в ходе Международного экономического форума государств - участников СНГ - "СНГ-30 лет".

"В целях дальнейшей либерализации режима свободной торговли подготовлен проект cоглашения о свободной торговле услугами, который создаст еще более благоприятные условия для увеличения инвестиционных потоков", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что в СНГ уже принят ряд документов, реализация которых позволит преодолеть негативные последствия 2020 года и выйти на устойчивую траекторию экономического роста. По его словам, к таким документам относится стратегия экономического развития СНГ и концепция дальнейшего развития СНГ.

"Прежде всего, это разработанные на период до 2030 года стратегия экономического развития СНГ с планом мероприятий по реализации ее первого этапа. Еще одним ключевым стратегическим документом на среднесрочную перспективу стала актуализированная концепция дальнейшего развития СНГ и план основных мероприятий по ее реализации", - заявил Оверчук.