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Правительство продлило срок маркировки остатков одежды и текстиля на складах до 1 мая

Продление маркировки остатков позволит магазинам соблюсти все правила и распродавать то, что осталось с прошлого года, отметили в Центре развития перспективных технологий

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство РФ продлило срок маркировки остатков одежды и текстиля на складах до 1 мая. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

"До 1 мая 2021 года участники оборота товаров легкой промышленности вправе осуществлять хранение и транспортировку находящихся у них во владении, пользовании, распоряжении товаров легкой промышленности по состоянию на 1 января 2021 года (остатков товаров) и осуществлять их маркировку средствами идентификации в целях последующей реализации (продажи)", - говорится в документе.

Согласно законодательству, маркировка одежды и текстиля введена с 1 января 2021 года, но остатки, которые не были распроданы до этой даты, можно было маркировать до 1 февраля.

"Подготовка к маркировке ряда товаров легкой промышленности шла весь прошлый год. Производители, импортеры, крупные дистрибьюторы и ритейлеры перестроились уже к Новому году. Продление маркировки остатков позволит в первую очередь магазинам соблюсти все правила и распродавать то, что осталось с прошлого года", - прокомментировала заместитель генерального директора оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Вера Волкова.

По ее словам, в системе маркировки "Честный знак" зарегистрированы более 125 тыс. участников оборота товаров легкой промышленности. Эмитировано более 1,3 млрд кодов маркировки. Как напомнили в ЦРПТ, цифровая маркировка предусмотрена, в частности, для кожаной одежды, женской трикотажной одежды, пальто, плащей, постельного, кухонного, столового белья. Работающие с этими товарами компании - самая многочисленная группа в "Честном знаке".

Проверить легальность пальто или куртки можно мгновенно с помощью приложения "Честный знак", просканировав. Так, по данным ЦРПТ, пользователи уже проверили более 2,5 млн товаров легкой промышленности.

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